Palazzina crollata a Cancello Scalo dopo un’esplosione: si cercano persone sotto le macerie

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Cancello Scalo dopo che una palazzina è crollata a seguito di un'esplosione.

Paura a Cancello Scalo, frazione del Comune di San Felice a Cancello in provincia di Caserta, dove una palazzina di via Napoli è crollata a seguito di un’esplosione probabilmente causata dallo scoppio di una bombola del gas. Una coppia è rimasta intrappolata sotto le macerie: i Vigili del Fuoco sono riusciti a trovare la donna e sono ancora in corso le ricerche dell’uomo.

Palazzina crollata a Cancello Scalo

I fatti si sono verificati all’alba di venerdì 19 novembre 2021. Secondo quanto ricostruito, a finire ridotta in cumuli è stata parte di un edificio dove risiederebbero, tra gli altri, due anziani che non sarebbero riusciti ad uscire dall’abitazione in tempo. Mentre infatti altri inquilini sono scappati, la coppia di circa 70 anni è rimasta bloccata sotto le macerie. I soccorritori, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato dai vicini, sono riusciti ad individuare la donna: si tratta di una 74enne per la quale sono in corso le operazioni di estrazione.

Sul posto sono già presenti i sanitari che verificheranno le sue condizioni e, in caso di necessità, la trasferiranno in ospedale. Continuano invece le ricerche del marito, anch’egli di 74 anni, con l’aiuto dei cani molecolari.

Palazzina crollata a Cancello Scalo: ipotesi fuga di gas

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche le forze dell’ordine che cercheranno di ricostruire i dettagli dell’accaduto e capire cosa abbia causato il crollo.

Una delle ipotesi prevalenti è quella di una fuga di gas che ha generato un’esplosione e ha ridotto in macerie l’edificio.