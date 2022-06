Palermo, ascensore precipita dal quinto piano: 3 feriti in gravi condizioni

Restano da chiarire le cause che hanno provocato il drammatico incidente alla periferia di Palermo, dove un ascensore è precipitato dal quinto piano.

Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreri, a Palermo, accompagnato dalle urla e da un forte boato. Ancora da ricostruire le cause che hanno provocato l’incidente avvenuto nella periferia del capoluogo siciliano. 3 persone versano in gravi condizioni.

Palermo ascensore precipita dal quinto piano: la dinamica

All’interno dell’ascensore precipitato dal quinto piano c’erano tre persone, rimaste ferite e intrappolate fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118, che hanno subito trasportato in ospedale i tre feriti. Immediato anche l’intervento della polizia, che è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere le cause che hanno provocato l’incidente.

Sul posto si sono radunate diverse persone, presenti davanti al palazzo. Tra loro anche don Ugo Di Marzo, parroco del quartiere, che commenta: “Sono tutti ottimi parrocchiani, li vedo sempre qui da me a messa”.