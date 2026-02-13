Un’aggressione improvvisa ha scosso il centro di Palermo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 febbraio: una donna di 56 anni è stata accoltellata alle spalle in via Libertà, poco dopo essere uscita da un parrucchiere. Colpita alla schiena e trasportata in codice rosso all’ospedale , versa in gravi condizioni. La polizia ha fermato un 52enne della zona, ritenuto il presunto responsabile dell’agguato.

Donna accoltellata in strada nel centro di Palermo

L’aggressione si è consumata all’altezza di via Raffaello Mondini, poco dopo che la donna era uscita da un salone di parrucchiere. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo l’avrebbe seguita lungo il breve tragitto prima di colpirla senza pronunciare alcuna parola. Ferita ma ancora cosciente, la 56enne avrebbe trovato riparo all’interno di un esercizio commerciale vicino, da cui è stato lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie e i sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale . Come riportato da Palermo Today, i medici hanno riscontrato una profonda lesione al dorso, con un taglio di circa 5 centimetri, che potrebbe aver interessato organi vitali: sarebbero presenti danni a un polmone e a una vertebra. La prognosi resta riservata e le condizioni sono definite gravi.

In un primo momento si era ipotizzato un tentativo di rapina, ma l’aggressore non avrebbe sottratto nulla alla vittima, elemento che ha rapidamente escluso questa pista.

Aggressione a Palermo, donna accoltellata alle spalle: fermato un 52enne

È stato bloccato dalla polizia l’uomo ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio in via Libertà, nel cuore della città. La vittima, Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, è stata raggiunta da diversi fendenti alla schiena mentre si dirigeva verso la propria auto. Ascoltata dai medici in ospedale, ha dichiarato di non conoscere chi l’ha colpita e di non averlo visto in volto, poiché aggredita alle spalle.

Secondo quanto emerso, il presunto autore – un 52enne già noto nella zona – soffrirebbe di disturbi psichici e in passato sarebbe stato ricoverato in una struttura specializzata. Determinanti sarebbero state le segnalazioni di alcuni residenti che hanno fornito indicazioni utili agli agenti.

I poliziotti lo avrebbero rintracciato nella sua abitazione, dove sarebbe stato trovato con indumenti ancora macchiati di sangue. L’episodio, per modalità e dinamica, potrebbe configurarsi come un tentato omicidio; gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente e ricostruire ogni dettaglio.