La violenza domestica può esplodere improvvisamente anche in contesti apparentemente tranquilli, trasformando la quotidianità in un momento di pericolo. A Roma, nel quartiere Tor Pignattara, una donna di 50 anni è stata aggredita brutalmente e accoltellata dal compagno. Le sui condizioni dopo il ricovero d’urgenza.

Roma, donna accoltellata e picchiata dal compagno: arresto dell’aggressore e sequestro delle armi

Come riportato da Roma Today, l’uomo, dopo l’aggressione, si sarebbe allontanato ma è stato rintracciato dai carabinieri al pronto soccorso dello stesso ospedale, dove era stato trasportato per un malore legato all’abuso di alcol. I militari del Nucleo Investigativo e della sezione rilievi tecnico-scientifici hanno sequestrato il coltello usato nell’aggressione, una caffettiera e altri oggetti impiegati per colpire la donna, insieme ai vestiti intrisi di sangue dell’indagato.

Gli investigatori hanno documentato la scena del crimine e raccolto prove fondamentali per il processo. Non appena sarà dimesso dall’ospedale, il 54enne verrà condotto al carcere di Roma Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida per tentato omicidio.

Una donna di 50 anni è stata brutalmente aggredita giovedì pomeriggio poco prima delle 18 nella propria abitazione di via Maggi. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, intervenuti su segnalazione al 112 dopo le urla disperate della vittima, il compagno della donna, un romano di 54 anni in stato di ebbrezza, ha colpito la partner con pugni al volto e con un coltello al culmine di una lite.

Stando alle indiscrezioni di Roma Today, la donna è stata soccorsa immediatamente dai vicini e dal personale del 118, che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Le ferite riportate comprenderebbero fratture multiple al volto e tagli lacero-contusi, con una prognosi di 40 giorni, ma la sua vita non risulterebbe in pericolo.