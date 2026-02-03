A Napoli, nel quartiere Ponticelli, una giovane donna di 23 anni è stata uccisa accoltellata alla schiena. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno, ha immediatamente avviato le indagini e la ricerca del responsabile.

Ponticelli, accoltellata e uccisa Ilaria Musella: aveva 23 anni

Nel pomeriggio di oggi, nel quartiere Ponticelli di Napoli, la ragazza di 23 anni è morta dopo essere stata colpita con un’arma da taglio alla schiena.

La giovane, identificata come Ilenia Musella stando a quanto riportato da Il Mattino, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Betania, dove è arrivata in condizioni estremamente critiche.

Nonostante i tentativi dei sanitari, il quadro clinico si è rivelato troppo grave e la ragazza è deceduta poco dopo il ricovero. La vittima, originaria della zona, sarebbe stata soccorsa e condotta nella struttura sanitaria con un mezzo privato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Orrore a Ponticelli, accoltellata e uccisa la 23enne Ilaria Musella: caccia al killer

La Polizia di Stato ha immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Alle indagini partecipano gli agenti della Squadra Mobile, del Commissariato di Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nella raccolta di testimonianze e nell’analisi degli elementi utili all’individuazione del responsabile.

Le autorità hanno sottolineato la gravità dell’episodio, invitando la cittadinanza a mantenere fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, mentre continuano le verifiche per chiarire i dettagli e le possibili motivazioni dell’aggressione.