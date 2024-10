L’episodio che ha segnato la rivalità tra Valeria Marini e Pamela Prati si è verificato durante il compleanno dell’attore Leo Gullotta nel 1996. Dopo anni di smentite è arrivata la confessione di Pamela Prati a La volta buona di Caterina Balivo. Ecco cosa è stato rivelato sulla lite.

Secondo i gossip, le due showgirl sarebbero arrivate a un confronto fisico, caratterizzato da spintoni e graffi, al punto che Valeria Marini avrebbe dovuto ricevere cure mediche. Tuttavia, a smentire tale versione fu Pamela Prati a Belve nel 2022:

“Ma no, quale rissa?! Non è successo nulla, hanno riportato male le cose. Era una feste di Leo Gullotta. Lei si è graffiata con il mio bracciale. Io non l’ho graffiata! Se è andata all’ospedale? Si è solo graffiata con il mio bracciale“.