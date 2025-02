Panico nella metropolitana di Milano: borseggiatrici in fuga

Un pomeriggio di terrore nella metro milanese

Un tranquillo pomeriggio di domenica si è trasformato in un incubo per i passeggeri della metropolitana di Milano. Quattro donne, tutte di origine bosniaca e con precedenti penali, hanno scatenato il panico a bordo di un vagone della linea verde. Riconosciute dai viaggiatori mentre tentavano di borseggiare, le donne hanno reagito in modo violento, azionando il freno di emergenza e bloccando la circolazione per circa quindici minuti.

La reazione delle forze dell’ordine

Intorno alle 13, l’allerta è scattata quando i passeggeri hanno notato il gruppo di borseggiatrici. La situazione è rapidamente degenerata: le donne, in un tentativo disperato di fuggire, si sono spostate sulla banchina e hanno attivato il freno d’emergenza. Questo gesto ha causato non solo l’interruzione del servizio, ma anche un clima di paura tra i viaggiatori. Una delle borseggiatrici ha afferrato un estintore, utilizzandolo contro la folla e un’agente di polizia presente in stazione.

Il caos e l’intervento della polizia

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, una delle donne ha svuotato l’estintore, creando una nube di schiuma che ha colpito anche un’agente di stazione, costringendola a ricevere cure mediche. La polizia, giunta rapidamente sul posto, è riuscita a bloccare le quattro donne, tutte denunciate per interruzione di pubblico servizio e altri reati. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sulla necessità di maggiori controlli per prevenire simili situazioni di violenza.