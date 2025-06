Ospite del nuovo podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio X moda“, la showgirl italiana Paola Barale è tornata a parlare di Alfonso Signorini e della denuncia fatta a “Chi”. Ecco cosa ha detto.

Paola Barale e la foto in topless a Ibiza nel 2017

Era il 2017 quando Paola Barale si trovava a casa sua a Ibiza ed è stata fotografata in topless, con le foto poi pubblicate sul Settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

La showgirl denunciò il magazine ma perse la causa perché, secondo il tribunale di Milano “il reato non sussiste.” Ancora oggi la Barale è convinta che la sua privacy sia stata violata: “ci lamentiamo tanto quando un bullo fa un video e lo pubblica sui social, ma se il messaggio è questo, perché dovremmo punire un ragazzino?” Paola Barale ha approfondito l’argomento ospite di Giulia Salemi.

Paola Barale senza freni su Alfonso Signorini: “Ho denunciato”

Paola Barale è stata ospite del nuovo podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio X moda”. La Salemi è tornata sulla foto della showgirl senza reggiseno pubblicata sul Settimanale Chi nel 2007, e ha chiesto alla Barale se si è sentita violata. Ecco cosa ha risposto: “dovresti chiederlo al tuo amico Alfonso Signorini. Lui ha fatto il suo mestiere, il problema è la legge che permette di fare questo. Io vivevo a Ibiza in un comprensorio, c’era una circolare in cui si diceva che erano vietati i droni, ma penso che quello scatto sia stato fatto proprio in quel modo.” Paola ha anche aggiunto che in quel momento era in topless perché convinta di essere in totale tranquillità, e che non si sarebbe mai messa così nella sua casa a Milano. Alla domanda se dopo quel fatto ha sentito Alfonso, ha risposto così: “sì, ci siamo incontrati anche. Ma sai, Alfonso fa il suo lavoro. Certo, non corrisponde a quello che piace a me.”