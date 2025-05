Un’idea mai realizzata

Paolo Bonolis, noto conduttore romano, ha recentemente condiviso alcuni retroscena inediti riguardanti il suo celebre programma Ciao Darwin. Durante un’intervista nel podcast Poretcast, condotto dall’attore Giacomo Poretti, Bonolis ha rivelato di aver avuto un’idea audace che, però, non ha mai visto la luce.

L’idea prevedeva una sfida tra due gruppi rappresentativi, i Papa Boys e le Papi Girls, ma fu bloccata direttamente da Silvio Berlusconi, all’epoca presidente del Consiglio e fondatore di Mediaset.

Il peso del politically correct

Bonolis ha spiegato che, sebbene in passato ci fosse una maggiore libertà di espressione in televisione, oggi alcune tematiche sarebbero impensabili da affrontare. Ha citato come esempio l’impossibilità di organizzare sfide tra categorie come “bianchi contro neri” o “omo contro etero”. Queste affermazioni mettono in luce il cambiamento culturale e sociale che ha investito il panorama televisivo italiano, dove il politically correct ha preso piede, limitando la libertà creativa dei conduttori.

Un episodio memorabile

Durante la conversazione, Bonolis ha anche menzionato una delle puntate più temibili di Ciao Darwin, quella in cui si sfidarono attrici di arte drammatica e attrici del cinema per adulti. “Fu bellissima, è stata davvero indescrivibile”, ha affermato, descrivendo l’atmosfera elettrica che si respirava nello studio. Le attrici, secondo il conduttore, non erano semplicemente professioniste del settore, ma “demoni perversi disposti a qualunque cosa”, un’affermazione che evidenzia la sua capacità di creare contenuti provocatori e coinvolgenti.

Il futuro di Bonolis in Mediaset

Nonostante le voci che lo volevano vicino alla Rai, Bonolis continuerà a lavorare con Mediaset nella prossima stagione. È quasi certo il suo approdo come giudice a Tu sì que vales, dove sostituirà Gerry Scotti, recentemente annunciato come assente per dedicarsi ad altri progetti. Questo nuovo incarico lo vedrà collaborare con Maria De Filippi, con la quale ha un ottimo rapporto di stima e amicizia. La sua presenza nel talent show promette di portare un tocco di freschezza e originalità, mantenendo viva l’attenzione del pubblico.