Paolo Zampolli querela Fedez e chiede 5 milioni: chi è l’imprenditore vicino a Trump

Dalla querela per diffamazione alle accuse legate agli Epstein files: chi è Paolo Zampolli che ha citato in giudizio Fedez e Davide Marra.

Una nuova controversia mediatica e legale coinvolge Paolo Zampolli e Fedez, nata da contenuti diffusi nel podcast “Pulp Podcast” e da alcuni post sui social. Al centro dello scontro ci sono riferimenti agli Epstein files e presunte allusioni ritenute dall’imprenditore lesive della propria reputazione, che hanno portato alla presentazione di una querela per diffamazione aggravata e all’apertura di un confronto tra diritto di cronaca e tutela dell’onore personale. Ecco chi è e cosa sappiamo sull’imprenditore coinvolto in questa storia.

Paolo Zampolli e Fedez: scontro legale tra podcast, accuse e reputazione

Una controversia giudiziaria dal rilievo economico rilevante ha contrapposto Paolo Zampolli a Fedez e a Davide Marra, prendendo avvio da contenuti pubblicati nel “Pulp Podcast” dedicati ai cosiddetti Epstein files. Al centro della querela per diffamazione aggravata ci sono riferimenti e allusioni che, secondo Zampolli, lo collegherebbero impropriamente a vicende controverse legate a Jeffrey Epstein. Oltre al podcast, l’imprenditore ha contestato anche un post circolato sui social, nel quale si affermava: “Definito “killer” negli Epstein files, ora accusato di aver fatto deportare la ex, eppure resta intoccabile — Ma quanto potere ha Paolo Zampolli?“.

Nella documentazione depositata, Zampolli respinge ogni addebito e ribadisce la propria estraneità a qualsiasi attività illecita, sottolineando il proprio profilo professionale e istituzionale. In particolare, viene evidenziato il suo ruolo di imprenditore attivo in diversi settori e il suo rapporto pluriennale di solida e fraterna amicizia con Donald Trump, oltre agli incarichi internazionali ricoperti. La difesa di Zampolli, affidata all’avvocato Maurizio Miculan, ha definito i contenuti falsi e gravemente diffamatori, annunciando una richiesta risarcitoria non inferiore a 5 milioni di euro.

Paolo Zampolli querela Fedez e chiede 5 milioni: chi è l’imprenditore vicino a Trump

La figura di Paolo Zampolli emerge come quella di un imprenditore con una carriera sviluppata tra moda, finanza e diplomazia internazionale. Dopo gli inizi in Italia e il trasferimento a New York nel 1996, ha fondato ID Models Management, contribuendo alla carriera di modelle come Heidi Klum e Claudia Schiffer, oltre a intercettare talenti emergenti come Melania Trump. Proprio in quel contesto avvenne l’incontro tra Melania e Donald Trump, evento che ha contribuito a consolidare la rete di relazioni dell’imprenditore. Nel podcast viene citato anche il fatto che Trump lo ha nominato “Special Representative USA per le Global Partnerships”, rafforzando l’idea di un ruolo attivo in ambito internazionale.

Nel tempo, Zampolli ha intrecciato rapporti con figure politiche e istituzionali, partecipando a contesti diplomatici e collaborando con realtà governative e organizzazioni internazionali. Tra le sue esperienze figurano incarichi presso l’ONU per la Repubblica Dominicana e ruoli consultivi in organismi statunitensi, oltre a incontri con esponenti politici come Matteo Salvini e Armando Siri.

In questo quadro, l’imprenditore ha ribadito che la sua esposizione pubblica rende particolarmente sensibili eventuali associazioni non fondate, sostenendo che il collegamento al caso Epstein “rappresenterebbe un danno grave alla reputazione“. Dall’altra parte, la linea difensiva degli avvocati di Fedez insiste sul fatto che le affermazioni contestate rientrerebbero nell’ambito del diritto di cronaca, in quanto derivanti da fonti e dichiarazioni già circolate pubblicamente, senza intenti accusatori diretti.