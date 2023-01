Papa emerito Ratzinger: esposta la salma dell'ex Pontefice, cosa accadrà oggi e domani

Ancora poche ore e migliaia di fedeli potranno dare il loro ultimo saluto al papa emerito Joseph Ratzinger, nominatosi Benedetto XVI prima che decidesse di rinunciare all’incarico ritirandosi a vita privata.

In attesa della cerimonia funebre, il corpo dell’ex Pontefice è già stato esposto e reso disponibile in Vaticano per un numero limitato di visite private.

Cosa è accaduto oggi alle spoglie di Papa Ratzinger

Nella giornata di oggi la salma dell’ex Pontefice morto ieri, 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni, è stata adagiata all’interno della cappella del monastero vaticano Mater Ecclesiae.

Le immagini sono di grande impatto emotivo: il corpo esanime del religioso è disteso con un albero di Natale, un presepe e un mazzo di fiori a fianco.

Si è inoltre scelto di fargli indossare delle scarpe nere (e non, di conseguenza, dei sandali) e contrariamente a quanto fatto con il corpo di Karol Wojtyla a Ratzinger non è stato messo il pallio in testa.

Il corpo di Ratzinger ha indosso i tradizionali paramenti liturgici rossi e la mitra. Qui sotto potete recuperare le immagini.



Due immagini del Papa emerito #BenedettoXVI che riposa nella cappella del Monastero Mater Ecclesiae (Copyright: Vatican Media) #Ratzinger pic.twitter.com/P4VVEa4ILv — Domenico Agasso (@agasso_domenico) January 1, 2023

Cosa succederà domani

La salma di Papa Ratzinger è stata posta in questa cappella in attesa di essere trasferita domani presumibilmente davanti all’altare di San Pietro per l’ultimo omaggio da parte dei fedeli, che dovrebbe prendere il via a partire dalle ore 9.

I funerali di Ratzinger, celebrati da Papa Francesco, si svolgeranno giovedì 5 gennaio.