Papa Francesco ai fedeli: “Per guarire il ginocchio ci vuole un po’ di tequila”

Papa Francesco è una persona molto ironica e l'ha dimostrato in un siparietto con dei fedeli. Il Papa ha chiesto della tequila per curare il Ginocchio.

Chi l’ha detto che il Santo Padre non può scherzare? Papa Francesco si è reso protagonista di una simpatica conversazione con dei fedeli in visita nello Stato Vaticano.

Il consiglio di Papa Francesco: “Per guarire il ginocchio ci vuole un po’ di tequila”

Papa Francesco si è presentato spesso in pubblico, in tempi recenti, seduto su una sedia a rotelle. Purtroppo il Santo Padre non è giovanissimo, ma questo non gli impedisce di prendere parte ad impegni istituzionali ed utilizzare la sua simpatia per ironizzare sulle sue condizioni. In un video postato su TikTok, che sta facendo il giro dei Social Network, dal seminarista messicano Rodrigo Fernández de Castro è stato ripreso un simpatico siparietto tra il Santo Padre e i fedeli.

Il video che ha fatto il giro del web

Fernández de Castro ha immortalato il momento in cui i fedeli, venuti da tutto il mondo, ringraziavano il Papa per l’allegria e la speranza che continuava a mostrare nonostante i problemi di salute. Ad un certo punto, nel video, si sente Papa Francesco che dice: “Sapete cosa mi serve per il mio ginocchio? Un po’ di tequila“. In quel momento tutti i presenti hanno iniziato a ridere ed uno di essi ha esclamato: “Appena passiamo per Santa Marta (residenza del Papa in Vaticano) ti portiamo una bottiglietta“.