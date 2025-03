Papa Francesco: il bollettino del 21 marzo svela la verità sulla sua salute

Il cardinale Fernandez ha parlato del ricovero di Papa Francesco al Gemelli definendolo una «galera» da cui il Papa «verrà fuori». Ha aggiunto che, dopo questo periodo difficile, sarà fecondo per la Chiesa e per il mondo. A margine della presentazione del libro del Papa Viva la poesia, a cura di padre Antonio Spadaio per edizioni Ares, il cardinale ha poi risposto alle voci sulle possibili dimissioni di Bergoglio, affermando che non crede davvero a questa eventualità.