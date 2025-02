Papa Francesco è ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale e per quello che i medici definiscono come un “quadro clinico complesso.” Intanto arrivano le parole del cappellano dell’ospedale, don Nunzio Carrao.

Papa Francesco, il cappellano: “In ospedale dice che non vuole dare fastidio”

All’ora di pranzo, il cappellano del Policlinico Gemelli, don Nunzio Carrao, ha celebrato la messa dedicata alla pronta guarigione del Pontefice. Ecco cosa ha detto: “due poli orientano il pontificato di Francesco, la semplicità e l’essenzialità. Una certa sobrietà, anche quando vieni qui in ospedale, ci dice non voglio dare fastidio, il suo passare dal retro.”

Papa Francesco, il bollettino di oggi 27 febbraio

Come ieri anche oggi le condizioni di salute di Papa Francesco si confermano in miglioramento. Nella giornata di oggi Bergoglio ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask. Per sciogliere la prognosi, che rimane riservata, occorrono ulteriori giorni di stabilità clinica. Oltre a seguire le cure, oggi Papa Francesco si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato posto al decimo piano del Gemelli, ricevendo l’Eucarestia, per poi dedicarsi alle attività lavorative.