Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli: condizioni preoccupanti

Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli: condizioni preoccupanti

Zdenek Zeman ricoverato in ospedale: l'ex allenatore di Roma e Lazio è stato trasportato questa mattina in codice rosso al Gemelli

Momenti di grande preoccupazione per Zdenek Zeman: l’ex allenatore di Roma e Lazio è stato trasportato questa mattina in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva neurologica.

Zeman ricoverato al Gemelli: condizioni critiche per l’allenatore

Il 77enne avrebbe mostrato sintomi di disartria, difficoltà nel pronunciare le parole correttamente, e ipostenia alla gamba destra. Negli ultimi giorni, Zeman aveva sofferto di una grave sindrome influenzale che aveva allarmato i suoi familiari. Questa mattina è stato ricoverato in ospedale, dove seguiranno ulteriori accertamenti nelle prossime ore.

L’ospedale fa sapere che è stata confermata la terapia antiaggregante e anticoagulante:

“Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. E’ attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici”.

Zeman e i precedenti ricoveri

L’ex allenatore fu colpito da un’ischemia ad ottobre mentre si trovava a Roma. Dopo il malore, venne trasportato d’urgenza a Pescara, alla Casa di cura Pierangeli, dove fu ricoverato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Zeman, a seguito dell’ischemia, accusò un deficit di movimento nella parte destra del corpo. Tuttavia, le sue condizioni generali furono considerate buone; era vigile e lucido, come confermato dal professor Stefano Guarracini, Primario di Cardiologia della clinica Pierangeli.

Negli ultimi tempi, la salute di Zeman ha destato molta preoccupazione, a causa di diverse situazioni difficili che ha dovuto affrontare. Il tecnico era stato ricoverato per alcuni giorni a dicembre 2023 dopo aver subito un lieve attacco ischemico transitorio. A febbraio, invece, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore, durante il quale gli sono stati impiantati 4 bypass alle coronarie.