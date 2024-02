Falso allarme per Zeman: condizioni di salute buone dopo il ricovero

Dopo il ricovero di ieri arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Zeman, l'allenatore è in buona salute e dichiara di essere pronto a tornare in campo.

Ieri si era parlato di un nuovo ricovero per Zdenek Zeman seguito ad un intervento per l’impianto di ben quattro bypass. Il tutto causato da un malore avvertito qualche tempo prima, durante un allenamento del Pescara. Inizialmente si ipotizzava di un rigetto di uno degli stent, ma finalmente arriva una buona notizia, l’ex allenatore della Roma e della Lazio è in buona salute, a tal punto da parlare di un ritorno sulla panchina.

Nessuna nuova operazione

Tutto è bene quel che finisce bene, come si suol dire. Dopo le preoccupazioni causate da un ricovero di Zeman è arrivata la conferma che non ci sono state complicazioni in merito alla recente operazione che l’allenatore ha sostenuto. Niente rigetto, il suo ricovero non era altro che un semplice day hospital già previsto e necessario per confermare che l’intervento al cuore fosse riuscito.

Il primario di cardiologia della clinica Pierangeli Stefano Guarracini ha parlato della situazione dichiarando che tutto è andato secondo la tabella di marcia ed il mister sta bene. Ma non è tutto, perché i test hanno anche rivelato un quadro molto positivo sia per quanto riguarda il cuore che la carotide. Per questo motivo ha confermato che non è prevista alcuna nuova operazione.

Zeman scherza

L’allenatore si sente talmente in forma che ha dichiarato di essere pronto a tornare sulla panchina del Pescara già a settembre. Squadra che, almeno per il momento, è stata lasciata alle cure del suo vice, Bucaro.

Il mister 76enne ha addirittura scherzato con Guarracini, promettendogli di fumare solo quattro sigarette al giorno, rispetto alle sessanta a cui era abituato, e bere al massimo due o tre caffè, sottolineando che, per tornare in panchina, farebbe questi e altri sacrifici.