Zeman di nuovo ricoverato in ospedale: potrebbe subire un'altra operazione

Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio, è nuovamente ricoverato in ospedale e potrebbe subire un'altra operazione dopo poco tempo dalla precedente.

Solo la settimana scorsa aveva sostenuto un’operazione durante la quale gli sono stati impiantati quattro bypass ma, a quanto pare, ci sono state delle complicazioni, perché Zdenek Zeman è di nuovo ricoverato in ospedale. Stando alle prime informazioni, sembra che il tutto sia dovuto al rigetto di uno degli stent, al momento non ci sono altre informazioni sul suo stato di salute.

Nuova operazione in vista?

Dopo un intervento molto delicato in cui gli sono stati impiantati ben quattro bypass, l’ex allenatore di Roma e Lazio Zdenek Zeman è tornato nuovamente in ospedale per un ricovero. Tale operazione era avvenuta la settimana scorsa e, stando a quanto riportato dal Corriere, sembra che le nuove complicanze siano dovute al rigetto di uno degli stent.

Un’informazione che, se confermata, potrebbe portare l’allenatore a sottoporsi ad una nuova operazione. Zeman aveva subito già alcune difficoltà di salute a dicembre dell’anno scorso quando, poco prima di un allenamento del Pescara, aveva avvertito un lieve malore che è stato poi identificato come un’ischemia.

Il primo stop

Questo primo malore lo ha portato in sala operatoria per un intervento alla carotide, segnando il primo stop al suo ruolo di allenatore del Pescara che aveva poi ripreso qualche tempo dopo. Peccato che, in seguito ad altre complicazioni di salute legate al cuore, non ha potuto far altro che fermarsi nuovamente e lasciare la squadra al suo vice, Bucaro.

L’allenatore, che adesso ha 77 anni, ha poi ufficialmente lasciato la squadra qualche giorno dopo aver subito l’intervento per l’impianto di quattro bypass.