Papa Francesco conferma le norme anti abusi: saranno estese anche ai laici

La svolta del Vaticano è arrivata, Papa Francesco conferma le norme anti abusi sessuali: saranno estese anche ai laici. Con la legge “Vos estis lux mundi” il Pontefice integra la norma e abroga quanto in vigore finora. Che significa? Che a distanza di quattro anni dalle norme “sperimentali” il capo della Chiesa Cattolica ha promulgato le procedure per prevenire e contrastare il fenomeno degli abusi sessuali. Dai media si apprende che è stata pubblicata oggi la nuova versione del motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, che entrerà in vigore il 30 aprile.

Il Papa conferma le norme anti abusi

Ci sono novità? Certo, e significative anche: l’estensione delle norme riguardanti la responsabilità di vescovi e religiosi anche ai laici. Come recita il testo in particolare a “coloro che sono o sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri sui iuris, per i fatti commessi durante munere”. Oppure ai “fedeli laici che sono o sono stati Moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi durante munere”.

Ridefinita la figura della vittima

Il normato attuale abroga il precedente del 2019. Con questa legge il Papa ha ribadito la volontà di proseguire nella lotta agli abusi. In ordine alle vittime degli stessi, specie minori si indica “ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, nei limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa”.