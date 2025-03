Il ritorno del Pontefice

Domani, Papa Francesco tornerà a Casa Santa Marta dopo un lungo periodo di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. I medici che lo hanno seguito durante la degenza hanno confermato che le sue condizioni di salute sono stabili, permettendo così le dimissioni. Durante i 37 giorni trascorsi in ospedale, il Pontefice ha affrontato momenti critici, ma è sempre rimasto vigile e cosciente, senza mai necessitare di intubazione.

Le condizioni di salute del Papa

Il dottor Luigi Carbone, medico referente del Papa, ha spiegato che, sebbene ci siano stati due episodi in cui il Pontefice è stato in pericolo di vita, ora le sue condizioni sono migliorate notevolmente. La polmonite bilaterale che lo ha colpito è stata risolta, ma un virus polimicrobico persiste, richiedendo un periodo di convalescenza di almeno due mesi. Il professor Sergio Alfieri, responsabile dell’equipe medica, ha sottolineato l’importanza di continuare il recupero a casa, dove il Papa potrà riprendersi in un ambiente più favorevole.

Il futuro del Pontefice

Durante il periodo di convalescenza, Papa Francesco continuerà a ricevere assistenza medica e a seguire un regime alimentare adeguato. Nonostante il dimagrimento, i medici hanno rassicurato che il Papa ha una buona riserva di salute. Inoltre, il Pontefice ha ripreso a scrivere e a comunicare, segno di un recupero progressivo. Le tempistiche per il completo recupero della parola rimangono incerte, ma i miglioramenti sono incoraggianti.