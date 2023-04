Papa Francesco e il malore prima del ricovero al Gemelli

La confessione è arrivata al suo interlocutore e poi è stata girata dallo stesso a Il Resto del Carlino: Papa Francesco ha avuto un malore severo prima del ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di qualche settimana fa. Da quanto si apprende Bergoglio lo ha rivelato chiamando il fratello del commerciante ucciso a Pesaro nel 2013 nel corso di una delle sue innumerevoli telefonate. Il dato è che il Pontefice ha chiamato ieri Michele Ferri, fratello di Andrea.

Malore prima del ricovero al Gemelli

Si tratta del familiare del commerciante ucciso a Pesaro a colpi di pistola il 3 giugno 2013 da un proprio dipendente che voleva rapinarlo. In quel frangente e secondo quanto riportato Bergoglio ha raccontato a Michele di aver “temuto di morire per il malore che lo ha colpito 12 giorni fa a Roma”. Avrebbe detto il Papa a Michele Ferri: “Ancora un po’ e non la raccontavo. Avevo perso conoscenza. Me la sono vista veramente brutta”. Dai media si viene a sapere inoltre che si sarebbe trattato della prima volta in assoluto che si viene a sapere dello svenimento del Pontefice al momento del ricovero al Gemelli.

“Ora puntiamo a toccare quota 100”

Ferri ha spiegato di aver sentito la voce del Papa squillante e decisa, con un obiettivo: “Ora puntiamo a mantenere il nostro dialogo toccando in fretta quota 100“. Francesco è sempre stato vicino alla famiglia Ferri fin dai primi momenti della tragedia a giugno di dieci anni fa.