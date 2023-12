Papa Francesco ha rilasciato un’interessante intervista per l’emittente messicana N+ e alcune anticipazioni sono già state fatte circolare su X da Valentina Alazraki, la giornalista che ha avuto l’onore di parlare con il Pontefice.

Intervista a Papa Francesco: le parole sulla tomba

“Il Papa ha rivelato di aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani” – così scrive su X Valentina Alazraki, dando un estratto dell’intervista fatta a Papa Francesco. La giornalista poi spiega anche che il Pontefice: “Sta semplificando il rito dei funerali papali“. Papa Francesco si sarebbe spiegato in questo modo: “Quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi e io lancerò i nuovi rituali“.

Intervista a Papa Francesco: il riferimento a Ratzinger

Soprattutto negli ultimi tempi, si è molto parlato dei problemi di salute di Papa Francesco che, però, nella sua intervista ha raccontato di non aver mai pensato di fare un passo indietro come aveva deciso di fare Ratzinger: “Ha detto che nonostante i problemi di salute avuti quest’anno non ha mai pensato di dimettersi“. Nonostante la scelta diversa, Bergoglio ha speso comunque parole di elogio nei confronti del Pontefice che lo ha preceduto: “Era un uomo grande e umile, che quando si è reso conto dei suoi limiti ha avuto il coraggio di dire basta. L’esempio di Benedetto mi fa bene, però io chiedo al Signore di poter dire basta in ogni momento ma solo quando Lui vuole“.