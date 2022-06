Secondo alcune indiscrezioni, Papa Francesco starebbe pensando di lasciare il soglio pontificio, come fece Benedetto XVI nel 2013.

Papa Francesco sarebbe vicino alle dimissioni: queste sono le indiscrezioni che arrivano da fonti vicine al Vaticano, ma per ora non c’è nessuna conferma.

Papa Francesco potrebbe dimettersi

Le voci su una possibile abdicazione di Papa Francesco si fanno sempre più insistenti, soprattutto date le sue cagionevoli condizioni di salute.

Inoltre, si sono moltiplicati dopo che Bergoglio ha annunciato per il 27 agosto un concistoro per creare 21 nuovi cardinali, di cui 16 con meno di 80 anni, e quindi in grado di votare al prossimo conclave.

I più attenti hanno anche fatto notare che la decisione di visitare L’Aquila il prossimo 28 agosto, in occasione della chiusura delle celebrazioni della Perdonanza celestiniana, potrebbe essere un segnale. Il capoluogo abruzzese, infatti, è storicamente legato alla memoria di Celestino V, il primo Papa dimissionario della storia.

I collaboratori per ora smentiscono le voci di dimissioni

Tuttavia, uno dei più stretti consiglieri di Bergoglio, il cardinale honduregno Oscar Rodriguez Maradiaga, ha definito infondate queste ricostruzioni. «Penso che queste siano illusioni ottiche, illusioni cerebrali».

Ancora, secondo lo storico della Chiesa, Christopher Bellitto, la maggior parte degli osservatori crede che alla fine Francesco si dimetterà, ma non prima della morte di Benedetto. «Non ci saranno due ex papi in giro».