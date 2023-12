Papa Franceso si affaccia alla finestra di Palazzo Apostolico per l’Angelus...

Papa Franceso si affaccia alla finestra di Palazzo Apostolico per l’Angelus...

Nella giornata dell’Immacolata, Papa Francesco torna ad affacciarsi alla finestra per l’Angelus: la commozione dei fedeli.

Papa Francesco torna ad affacciarsi alla finestra di Palazzo Apostolico per l’Angelus nel giorno dell’Immacolata: il Santo Padre è stato accolto dai fedeli radunati in Piazza San Pietro con un lungo applauso.

Papa Francesco torna ad affacciarsi alla finestra per l’Angelus

Dopo i giorni vissuti a combattere contro la bronchite che lo avevano costretto a recitare la preghiera mariana in videocollegamento da Casa Santa Marta con l’aiuto di un collaboratore per leggere i testi, Papa Francesco si è di nuovo affacciato per l’Angelus da Palazzo apostolico.

Nel momento in cui ha fatto la sua apparizione, i fedeli radunati a Piazza San Pietro hanno accolto il Pontefice con un lungo e commovente applauso.

Nella giornata di venerdì 8 dicembre, oltre a recitare l’Angelus da Palazzo apostolico, Bergoglio è anche uscito dal Vaticano per l’omaggio alla Salus Populi Romani, a Santa Maria Maggiore, per la preghiera all’Immacolata, a Piazza di Spagna.

La Giornata mondiale dei bambini

Papa Francesco, nella giornata di venerdì 8, ha annunciato con “gioia che il 25 e 26 maggio del prossimo anno celebreremo a Roma la prima Giornata mondiale dei bambini“.

L’evento è stato organizzato per rispondere “alla domanda ‘che tipo di mondo vogliamo trasmettere'”. “Mettere i bambini al centro e prenderci cura di loro, sarà lo spirito della due giorni patrocinata dal Dicastero per la cultura e l’educazione”, ha spiegato il Pontefice.