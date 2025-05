In un momento di grande incertezza globale, Papa Leone XIV torna a farsi voce della coscienza collettiva. Nel corso dell’incontro con i membri della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice, il Pontefice ha lanciato un nuovo allarme, definendo l’attuale fase storica come una “congiuntura drammatica” per l’umanità. Un discorso carico di preoccupazione, ma anche di esortazione alla responsabilità morale, alla solidarietà e alla ricerca di un nuovo equilibrio sociale.

Il ruolo della Dottrina Sociale della Chiesa secondo Papa Leone XIV

Il Pontefice ha evidenziato il ruolo cruciale della Dottrina Sociale della Chiesa, chiamata a offrire strumenti di comprensione che sappiano mettere in relazione il sapere scientifico con la dimensione etica, contribuendo così a promuovere consapevolezza, speranza e un autentico cammino verso la pace.

Papa Leone XIV ha invitato a formarsi interiormente per comprendere che, più delle difficoltà o delle risposte che esse richiedono, ciò che conta davvero è l’atteggiamento con cui le si affronta: un atteggiamento fondato su criteri etici, responsabilità morale e apertura alla grazia divina.

“Nel contesto della rivoluzione digitale in corso, il mandato di educare al senso critico va riscoperto, esplicitato e coltivato, contrastando le tentazioni opposte, che possono attraversare anche il corpo ecclesiale. C’è poco dialogo attorno a noi, e prevalgono le parole gridate, non di rado le fake news e le tesi irrazionali di pochi prepotenti”.

Nel trattare le sfide sociali, il Santo Padre ha precisato che la Dottrina sociale della Chiesa non pretende di detenere verità assolute, né nell’analisi né nella soluzione dei problemi, ma desidera offrire un orientamento ispirato al discernimento e al dialogo. Per questo motivo, Papa Leone XIV ha voluto distinguere con chiarezza tra dottrina e indottrinamento: quest’ultimo, ha spiegato, è contrario all’etica, perché ostacola il pensiero critico e chiude ogni apertura al cambiamento, al progresso delle idee e alla riflessione sulle nuove sfide del mondo contemporaneo.

Il Pontefice ha quindi invitato a superare l’idea rigida e limitante della dottrina intesa unicamente come un sistema fisso di precetti religiosi. Ha sottolineato, invece, l’importanza di riscoprirne un significato più ampio e dinamico: come sapere, come disciplina, come strumento per comprendere la realtà in modo profondo. Senza questo respiro culturale e spirituale, ha aggiunto, anche il dialogo rischia di diventare sterile.

L’allarme di Papa Leone XIV

Nel corso dell’incontro con i membri della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice, Papa Leone XIV ha sottolineato come l’umanità stia attraversando un periodo segnato dalla concomitanza di gravi crisi: dai conflitti armati alla crisi climatica, dalle disuguaglianze economiche alle migrazioni forzate e ostacolate, dalla povertà spesso marginalizzata all’impatto destabilizzante delle nuove tecnologie, fino alla crescente instabilità del lavoro e alla fragilità dei diritti.