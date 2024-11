Il cadavere di un uomo di 46 anni è stato trovato questa mattina in piazza Vittoria a Parabiago (in provincia di Milano). Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La causa della morte verrà stabilita dopo l’autopsia, ma è probabile si sia trattato di un malore fatale.

Il ritrovamento del cadavere

Il corpo dell’uomo è stato trovato questa mattina, venerdì 8 novembre, intorno alle 7:40 in piazza Vittoria. Nello specifico, il cadavere era riverso tra la vegetazione dei giardinetti presenti nella piazza. A rendere noto l’accaduto è Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori con ambulanza e automedica. Il personale sanitario però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il corpo appartiene a un uomo di 46 anni, un senzatetto di origine nordafricana.

Le cause del decesso

Sul decesso dell’uomo stanno indagando le forze dell’ordine. Non è chiara infatti al momento la dinamica della morte, per questa ragione il pm ha disposto l’autopsia sul corpo per far luce sull’accaduto. L’ipotesi più probabile resta quella di un malore. Sembra infatti che l’uomo possa essere morto per alcune complicazioni dovute a una grave forma di tossicodipendenza.