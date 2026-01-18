Una serata di festa si è trasformata in pochi istanti in un grave episodio di cronaca, riportando l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza degli edifici e agli assembramenti in spazi privati. Il crollo di un piano avvenuto a Parigi durante una festa in casa ha causato panico, feriti e l’intervento massiccio dei soccorsi nel cuore della capitale francese.

Parigi, crolla un piano durante una festa in appartamento

Momenti di forte tensione nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio a Parigi, quando il pavimento di un appartamento al quinto piano di un edificio è improvvisamente ceduto, precipitando su quello sottostante mentre era in corso una festa privata, come riportato da BfmTv.

L’episodio è avvenuto in Rue Amelot, nell’XI arrondissement, non lontano da piazza della Bastiglia. All’interno dell’abitazione sarebbero stati presenti circa cinquanta invitati, riuniti per un compleanno, quando il solaio ha ceduto poco dopo la mezzanotte. Come raccontato da uno dei partecipanti a LCI: “Eravamo tutti riuniti per festeggiare il 60esimo compleanno di un’amica quando il pavimento è crollato”. L’allarme sarebbe scattato diversi minuti dopo e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, con un massiccio dispiegamento di vigili del fuoco e ambulanze.

Parigi, crolla un piano durante una festa in appartamento: diversi feriti

Il bilancio dell’incidente parla di una persona in condizioni gravissime e di altri 19 feriti con lesioni più lievi. La vittima più grave sarebbe stata estratta dai detriti dai pompieri in arresto cardiaco: “È stata trovata in arresto cardiaco, sepolta sotto i detriti ed è stata trasportata in ospedale”.

Secondo quanto riferito dalla Procura di Parigi all’AFP, “ci sono 14 persone in stato di relativa emergenza e una persona in stato di assoluta emergenza”. L’edificio di sei piani e quelli adiacenti sarebbero stati evacuati per precauzione, anche se i residenti hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni già nel corso della notte.

Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause del cedimento: “È stata aperta un’indagine sulle cause delle lesioni, sono in corso accertamenti”, ha fatto sapere la procura, mentre tra le ipotesi principali figura il peso eccessivo concentrato sul pavimento dell’appartamento durante la festa.