Divieto arriva in seguito al referendum di aprile in cui 9 parigini su 10 si dichiararono favorevoli allo stop del noleggio dei monopattini elettrici

Parigi, monopattini elettrici vietati: non si potranno più noleggiare. I cittadini si erano già espressi il 2 aprile in un referendum in cui l’89% dei votanti si era dichiarato a favore dell’abolizione dei monopattini (tuttavia l’affluenza è stata particolarmente bassa, meno del 7,5% degli aventi diritto al voto).

La richiesta di divieto ai monopattini elettrici dei parigini viene motivata dalla necessità di una maggiore sicurezza sulle strade: nel 2022 sono state 35 le persone che hanno perso la vita a Parigi per incidenti in cui erano coinvolti veicoli a due ruote elettrici. Un numero di morti che rispetto al 2019 è triplicato. Nelle cronache nazionali fece scalpore il caso di Miriam Segato, la ragazza di Grosseto morta investita da un monopattino elettrico a Parigi nel giugno 2021.

Le tre principali società di sharing di monopattini elettrici Lime, Dott e Tier Mobility non hanno rinnovato i contratti a partire da oggi primo settembre. Un netto cambio di marcia, considerando che nel 2018 fu proprio Parigi la prima capitale europea ad aprirsi all’uso dei monopattini elettrici a noleggio, diventati quest’anno 15mila.

Non si potranno più noleggiare monopattini elettrici ma il divieto non riguarda quelli privati: pertanto i proprietari potranno continuare a utilizzarli. Nessun divieto per le biciclette elettriche a noleggio, che continueranno il loro servizio.