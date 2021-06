Parigi: morta la 31enne Miriam Segato, era stata investita da un monopattino

Non ce l'ha fatta Miriam Segato, la giovane 31enne di Grosseto, che a Parigi è stata investita da un monopattino elettrico guidato da due ragazze

Miriam Segato, giovane italiana di 31 anni, originaria di Capalbio, comune in provincia di Grosseto, è morta all’ospedale Pitiè Salpetrière di Parigi. La ragazza era stata travolta da un monopattino elettrico guidato da due giovani ragazze, che non si erano neanche fermate per soccorrerla.

Parigi, morta Miriam Segato

Era una giovane sorridente e con una vita ancora tutta da vivere Miriam Segato, la ragazza italiana morta a Parigi, in seguito all’incidente, che ha come responsabili due ragazze, non ancora identificate, che erano alla guida di un monopattino elettrico. Le due giovani hanno fatalmente travolto la vittima e non l’hanno neppure soccorsa.

A riportare la notizia del decesso della giovane donna è stato il noto quotidiano Le Parisien.

Miriam era una cameriera, che lavorava in un ristorante italiano, situato nel quartiere di Saint-Germain des Près.

Parigi, morta Miriam Segato: la ricostruzione dell’incidente

L’incidente che ha condotto alla morte della 31enne Miriam Segato, è avvenuto nella notte di lunedi 14 giugno 2021. Secondo quanto raccontato dal quotidiano francese Le Parisien, la giovane italiana in compagnia di un’amica, quella notte stava percorrendo a piedi il Quai de la Mégisserie, una località vicino la Senna, proprio qui Miriam sarebbe stata travolta da un monopattino elettrico, le cui conducenti non si sono fermate per soccorrerla.

Parigi, morta Miriam Segato: l’intervento dei soccorsi e la morte qualche giorno dopo

In seguito all’incidente avvenuto nella notte di lunedi 14 giugno 2021, le condizioni dell’italiana Miriam Segato, investita a Parigi, sono apparse immediatamente molto critiche. I soccorsi intervenuti tempestivamente sul luogo dell’accaduto, sono riusciti a rianimare la ragazza e a trasportarla in ospedale, ma le sue condizioni a causa di un forte trauma alla testa, sono apparse sin da subito gravissime.

Nella notte tra mercoledì 16 giugno 2021 e giovedi 17, Miriam Segato è morta. Secondo quanto riportato da Le Parisien, nella giornata di venerdì 18 giugno 2021 la Procura di Parigi ha confermato di aver aperto un’inchiesta per omicidio involontario, con l’aggravante della fuga e dell’omissione di soccorso.

La Polizia adesso cerca in tutti i modi di risalire all’identità dei responsabili, attraverso l’analisi di alcuni video registrati da sistemi di videosorveglianza e un appello lanciato a ipotetici testimoni. Intanto la famiglia della giovane ragazza ha acconsentito alla donazione degli organi di Miriam.