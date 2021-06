Monza, cade dal monopattino elettrico e va in coma: passante gli ruba il mezzo mentre è a terra

Un uomo cade dal monopattino a Monza, ma una persona avrebbe approfittato della concitazione per rubare il mezzo elettrico.

La vicenda di un uomo che ha accusato un malore a Monza ha veramente dell’incredibile. La persona, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe caduta a causa di un malore, sbattendo anche la testa.

Cade con il monopattino a Monza

L’uomo avrebbe subito un colpo alla testa nella zona di corso Milano, a Monza. Purtroppo, però, un passante ha notato la persona a terra, ma non lo avrebbe soccorso. Alla vista del monopattino a terra, il passante avrebbe rubato il mezzo elettrico, lasciando l’uomo a terra privo di sensi.

Caduta con il monopattino a Monza, rubato il mezzo

La vicenda è accaduta domenica 13 giugno 2021: secondo il Corriere della Sera la scena sarebbe stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza presenti nella cittadina lombarda.

Le immagini sarebbero materiale d’indagine delle forze dell’ordine.

Come sta l’uomo caduto a Monza con il monopattino

La polizia ha parlato di un 33enne ricoverato in gravi condizioni nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Gerardo. L’uomo sarebbe attualmente in coma. Secondo i medici la persona ricoverata ha subito un malore, poi la caduta. Come prima ipotesi gli inquirenti avrebbero parlato di un incidente, ma le immagini avrebbero invece chiarito i dubbi degli investigatori.

Approfittando dei momenti concitati, precedenti all’arrivo dei sanitari, una persona sarebbe fuggita con il mezzo elettrico, proprio mentre l’uomo era ancora agonizzante a terra.

Monopattino rubato a persona ferita a Monza, altri episodi

