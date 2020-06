Incidente per 2 ragazze su un monopattino a Roma: travolte da un'auto dopo essere passate con il rosso.

Ennesimo incidente con il monopattino a Roma. Una serie di violazioni del codice della strada poteva costare carissimo a due ragazze di 21 e 16 anni che, nella notte di venerdì 19 giugno, sono state travolte da un’auto mentre circolavano con il proprio monopattino.

Un incidente, quello avvenuto a Trastevere, che conferma ancora una volta l’urgenza di una regolamentazione sull’utilizzo di questo nuovo mezzo di trasporto che strizza l’occhio alla smart-mobility ma non usato correttamente dai cittadini.

Secondo quanto ricostruito dalle cronache locali, l’incidente a Roma che ha coinvolto le 2 ragazze sul monopattino, è avvenuto intorno alle 2 di notte in zona Trastevere. Le giovani andavano in due sul mezzo – comportamento vietato dal codice stradale – e hanno 21 la guidatrice, e 16 anni, la passeggera dietro.

Roma, incidente con monopattino

Le due ragazze sono state investite da un automobilista alla guida di un’Audi che proveniva dal ponte Pasa in direzione di corso Vittorio Emanuele II. A dare l’allarme è stato proprio l’uomo alla guida che ha chiamato prontamente i soccorsi: secondo una prima ricostruzione le ragazze stavano attraversando sulle strisce pedonali.

Ma avrebbero violato il codice della strada per due motivi: anzitutto, il semaforo era rosso per i pedoni e, in secondo luogo, non sono scese dal monopattino.

Difatti, l’attuale legge prevede che per l’attraversamento con mezzi di trasporto riconducibili al monopattino si debba scendere dal mezzo.





Fortunatamente, per le due ragazze solo tanta paura e una lezione imparata: per loro la prognosi è di 15 giorni di convalescenza.

Ma è il chiaro segnale che urge, anche celermente, una regolamentazione per la circolazione dei monopattini elettrici in città.