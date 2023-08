Da lunedì 14 agosto la famiglia di Luca Brignone, il ragazzo travolto da un’onda anomala a Tenerife mentre era in vacanza con la fidanzata, vive giorni di dolore e strazio. I familiari del 25enne si trovano in Spagna, in attesa di vedere il giovane, e puntano il dito contro i soccorsi.

Leggi anche: https://www.notizie.it/guerra-in-ucraina-bombardata-dnipropetrovsk-un-morto-e-7-feriti/

Parla il papà

Dopo la fidanzata, anche il papà del 25enne, Alfio Brignone, ribadisce che Luca si poteva salvare se i soccorsi fossero arrivati prima. Il padre della giovane vittima, nelle parole riportate da La Repubblica, esprime tutto il suo dolore per la tragedia che ha colpito la famiglia.

“La situazione è straziante, ci avevano detto che lo avremmo potuto vedere dopo l’autopsia e ancora non è stato possibile“, ha raccontato il padre che, insieme alla moglie e alla figlia, è volato a Tenerife per vedere il 25enne.

Ma, oltre ai tempi lunghi per il ritorno in Italia della salma, a far discutere è il giallo sui soccorsi arrivati forse troppo tardi. Alessia, la fidanzata di Luca, è stata salvata in tempo dai bagnini mentre il giovane è stato recuperato solo il giorno dopo.

“Poteva salvarsi, i soccorsi sono arrivati troppo tardi” ha continuato a ripetere la fidanzata della vittima ai familiari. La giovane racconta infatti di aver visto il corpo di Luca trascinato verso l’oceano, si sarebbe voluta tuffare per aiutarlo, ma l’hanno trattenuta.

La fidanzata in ospedale

Alessia, intanto, non riesce a togliersi le immagini del fidanzato in difficoltà tra le onde ed è stata nuovamente ricoverata. La ragazza, prima trattenuta all’ospedale universitario Hostellon du Sur perché in stato di choc, è stata nuovamente male nelle scorse ore.

Leggi anche: https://www.notizie.it/malore-dopo-decollo-morto-pilota-volo-miami-santiago-atterraggio-emergenza/