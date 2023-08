Le città ucraine di Mezhivskyi e Nikopol sono finite nella notte sotto l’assedio di bombe sganciate dall’esercito russo. È l’ennesimo attacco nella regione di Dnipropetrovsk: dal bombardamento sono rimaste ferite 7 persone a cui si aggiunge un morto.

Guerra in Ucraina, bombardata Dnipropetrovsk: un morto e 7 feriti

Attraverso i media locali, il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, ha informato tutti su quanto è successo nella notte in Ucraina. In particolare, nella città di Mezhivskyi nel distretto di Synelnykivskyi, l’esercito di Mosca attraverso i bombardamenti ha ucciso una persona e ne ha ferite altre 6. Nell’area circostanziale a quella colpita dalle bombe sono divampati 3 incendi. Situazione simile anche a Nikopol, bombardata senza pietà: un uomo di 63 anni è finito in ospedale per le ferite causate dall’esplosione di una mina. L’uomo è stato colpito dalle schegge.

Ucraina, nuovi attacchi a Kherson

Dall’altra parte, Kherson è tornata sotto assedio da parte delle forze armate ucraine, come riferisce il servizio stampa dell’amministrazione del distretto urbano di Novokakhovka: “Alle 22:10, i militanti delle forze armate ucraine hanno lanciato un massiccio attacco di artiglieria contro le case dei civili nell’insediamento di tipo urbano di Dnepryany, distretto urbano di Novokakhovsk.”