Una bella storia che arriva dalla provincia di Parma nei giorni in cui quelle terre sono falcidiate dal maltempo e dal dolore per gli effetti dello stesso sulle persone, una storia a lieti fine che ha visto un 70enne colto all’improvviso un infarto mentre guida: ecco, quell’uomo che probabilmente stava per morire è stato salvato da una passante.

70enne ha un infarto, salvato da una passante

Secondo quanto riportato infatti dai media territoriali una insegnante di Salso che si trovava a passare nei terribili attimi del malore cardiaco dell’anziano si è accorta delle condizioni dell’uomo e gli ha praticato un massaggio cardiaco, strappandolo di fatto alla morte in attesa che arrivassero i soccorritori del 118. ma chi è la salvatrice dell’anziano 70enne colpito da un infarto mentre guidava la sua auto nel centro della Bassa Parmense?

“Dieci minuti che non scorderò mai”

Si tratta di una insegnante, una donna che ha spiegato ai media come quelli siano stati i “dieci minuti che non scorderò mai”. Sono state esattamente queste le parole riferite ai quotidiani locali della maestra salsese Benedetta Zanella. Da quanto si apprende la donna, con una grande dose di sangue freddo, ha praticanto un massaggio cardiaco ed ha salvato la vita ad un anziano che era stato colto da malore alla guida. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era di nuovo in battito cardiaco ed è stato possibile curarlo a dovere in sede ospedaliera.