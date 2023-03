Parma, muore dissanguato scavalcando cancellata: forse voleva fare una sorpresa

Michele Guzzo, di 28 anni, è morto dissanguato scavalcando la cancellata dell’abitazione di un amico, a Parma. Il terribile incidente è avvenuto mentre, probabilmente, stava cercando di fare una sorpresa.

Parma, muore dissanguato scavalcando cancellata

Terribile incidente a Parma. Michele Guzzo, di 28 anni, è morto dissanguato scavalcando la cancellata dell’abitazione di un amico. La vittima, chef e consulente per un’azienda di ristorazione di Forlì, si è ferito gravemente alla coscia. Una punta della cancellata gli ha reciso l’arteria femorale. Il giovane ha perso i sensi dopo aver tentato di camminare ed è stato trovato in giardino dai familiari dell’amico, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, gli uomini della Squadra Mobile, delle volanti e la polizia scientifica, per ricostruire quanto accaduto.

Voleva fare una sorpresa all’amico

Il ragazzo probabilmente ha scavalcato la cancellata per fare una sorpresa all’amico, ma purtroppo è scivolato e si è ferito mortalmente. Il suo cadavere è a disposizione del pubblico ministero che deciderà se effettuare l’autopsia. Il 28enne lavorava per la GpStudios, società di consulenza e formazione attiva nel mondo del turismo e della ristorazione. Viveva a Parma con il padre e il cane Artù. All’Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana che si dedica all’alta formazione, Michele Guzzo si era diplomato nel 2018 come uno dei migliori del suo corso e, dopo quello base e quello superiore di cucina aveva portato a termine, nel 2021 il corso per diventare manager.