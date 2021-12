Partito il primo Frecciarossa Milano – Parigi: la tratta dura circa 7 ore

È partito da Milano il primo Frecciarossa che arriva a Parigi: Trenitalia è la prima azienda straniera dell'alta velocità ad operare in Francia.

È partito puntuale, alle 6:25 di questa mattina, 18 dicembre, il primo treno Frecciarossa che percorre la tratta Milano – Parigi. Il Frecciarossa1000 numero 9292 è arrivato nella capitale francese – alla stazione Gare de Lyon – alle 13:22, dopo essere passato per Torino, Modane, Chambéry e Lione.

Il primo Frecciarossa Milano – Parigi

In circa sette ore i passeggeri di Trenitalia potranno dunque essere nella capitale francese, in un collegamento che fa dell’azienda italiana la prima straniera operante nel settore dell’alta velocità ad essere attiva in Francia dopo l’apertura del mercato ferroviario alla concorrenza nel dicembre 2020.

Partito il primo Frecciarossa Milano – Parigi

Le corse giornaliere saranno in tutto 10, il che vuol dire un potenziale di circa 5mila passaggeri al giorno. Alle iniziali tratte Milano Centrale – Parigi Gare de Lyon, con passaggio attravero Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino, se ne aggiungeranno nei prossimi mesi altre tre, andata e ritorno, tra Paris Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e Lyon Perrache.

Frecciarossa Milano – Parigi, partito il primo treno

L’iniziativa spostata da Trenitalia è quella di fornire ai propri passeggeri la possibilità di recarsi nella capitale francese, o a Milano, sfruttando il l mezzo di trasporto più sostenibile, sicuro e confortevole.