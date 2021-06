Partorisce 10 gemelli, parto record per una 37enne in Sudafrica. I medici di Pretoria le avevano detto che sarebbero stati "solo" nove

Partorisce 10 gemelli, parto record per una 37enne in Sudafrica, dove la super mamma Gosiame Thamara Sithole ha dato alla luce sette maschi e tre femmine ed ha polverizzato il precedente primato della maliana Halima Cissè, che a maggio ha partorito in Marocco nove gemelli dopo che i medici ne avevano preannunciati sette.

Il lietissimo e sovrabbondante evento è avvenuto nella provincia del Gauteng. Attenzione, la Sithole ha battuto anche i pronostici e le diagnosi dei sanitari che avevano preso in cura la sua gravidanza, visto che avuto un figlio in più rispetto a quelli che i medici avevano previsto.

Partorisce 10 gemelli, parto record in Sudafrica che “spiazza” anche i medici

Gli accertamenti diagnostici davano infatti per certa la presenza di nove nascituri nel grembo della super mamma sudafricana, da dove sia spuntato fuori perciò quest’altro è un “mistero” che solo il sovraffollamento da quelle parti può spiegare.

Il fenomenale parto è avvenuto a Pretoria, presso l’ospedale cittadino nella nottata di lunedì, un parto al cui esito i media locali sono andati in sollucchero, lanciando la new in tutto il mondo.

Partorisce 10 gemelli, record per una 37enne in Sudafrica. La gioia del marito

Con un cesareo abbastanza laborioso, e non poteva essere altrimenti, Gosiame Thamara ha partorito sette maschi e tre femmine, il tutto dopo una gravidanza durata meno di 8 mesi.

E Teboho Tsotetsi, orgogliosissimo marito della donna che praticamente entro qualche mese dovrà studiare le discipline zen orientali, ha affermato: “Siamo molto felici ma emotivamente provati”. Non sappiamo cosa gli abbia risposto la moglie nel sentire quel “siamo” ha aggiunto. Anche in Italia in tema di parti cesarei abbiamo i nostri record, ma di fronte a quello della Sithole decisamente impallidiscono.

Partorisce 10 gemelli, parto record in Sudafrica: “pregavo che stessero tutti bene”

Ma non è finita qui, Thamara ha già due gemelli di sei anni, il che porta la sua figliolanza su una scala a metà fra plotone di incursori e squadra di calcio con panchina lunga. In una precedente intervista la mamma dei record si era detta allibita e affascinata da una simile gravidanza. Aveva detto la donna: “Quando i medici mi hanno dato la notizia ho avuto paura e ho iniziato a pregare perché tutti i bambini che avevo in grembo potessero sopravvivere”. Thamara è stata esaudita, ora qualcuno preghi per Teboho.