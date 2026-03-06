Parziale riapertura dello spazio aereo di Qatar e impatto sul cargo aereo globale

Qatar autorizza rotte contingency per evacuazioni e merci, ma la crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran ha già prodotto cancellazioni e una significativa perdita di capacità nel mercato dell'aria cargo

Doha ha deciso di riaprire parzialmente lo spazio aereo nazionale in seguito a giorni di attacchi missilistici e al lancio di droni attribuiti all’Iran. La misura interessa gli aeroporti del Golfo, dove le interruzioni avevano gravemente compromesso i voli passeggeri e il trasporto merci.

Il provvedimento, annunciato congiuntamente alle forze armate del Qatar, autorizza il transito su rotte di contingenza selezionate e limita l’operatività commerciale ordinaria. Le nuove disposizioni privilegiano le operazioni di evacuazione e il trasporto di carichi urgenti, definendo categorie specifiche di voli autorizzati per gestire la ripresa parziale dei collegamenti.

Le autorità qatarine mantengono un monitoraggio continuo dello spazio aereo e comunicano che ulteriori aperture saranno valutate in base all’evoluzione della situazione e alle condizioni di sicurezza.

La riapertura di Doha e i voli di evacuazione

Dopo la riapertura parziale dello spazio aereo, le autorità di Doha hanno precisato che gli scali riattivati sono riservati esclusivamente a evacuazione passeggeri e a servizi di cargo. Le compagnie devono coordinarsi direttamente con gli operatori aeroportuali per conferme e aggiornamenti sui movimenti.

Sono state segnalate operazioni di rimpatrio programmate, con priorità per famiglie, anziani e persone con esigenze mediche o umanitarie. In questo contesto, Qatar Airways ha indicato l’intenzione di operare voli di rimpatrio in partenza dall’Aeroporto Hamad verso capitali europee con data prevista il 07 March, dando precedenza ai passeggeri più vulnerabili.

Limitazioni operative e sicurezza

La riapertura è accompagnata da condizioni operative rigorose: i corridoi sono contigenti e la capacità è ridotta rispetto ai livelli ordinari. Le misure mirano a contenere il rischio derivante dalle azioni militari in corso e dalla presenza di sistemi di difesa attivati sul territorio.

Il Ministero della Difesa qatariota ha confermato di aver intercettato 14 missili balistici e 4 droni in un singolo episodio, elemento che giustifica le restrizioni temporanee. Le autorità hanno inoltre rafforzato i protocolli di sorveglianza e i controlli pre-volo per minimizzare i rischi.

Le aperture aggiuntive dello spazio aereo saranno valutate in base all’evoluzione della situazione e ai report di sicurezza. Dal punto di vista operativo, i committenti del traffico e gli operatori aeroportuali mantengono un coordinamento continuo con le autorità militari e civili per adeguare rotte e orari alle condizioni sul campo.

Effetti sul traffico aereo del Golfo

In seguito alle chiusure e ai blocchi, gli operatori aeroportuali hanno ridotto capacità e servizi per garantire sicurezza e continuità. Le limitazioni hanno colpito voli in arrivo e in transito nella regione, con impatti immediati sui passeggeri e sulle catene logistiche.

Secondo la società di analisi Cirium, più di 2.000 voli sono stati cancellati a Doha dall’inizio del conflitto e il totale delle cancellazioni nella regione dal tardo febbraio ha superato le 23.000 rotazioni. Il termine rotazioni si riferisce ai singoli movimenti di andata e ritorno di un aeromobile su una determinata rotta. A fini operativi, molte compagnie hanno riallocato aeromobili e personale, aumentando i costi e allungando i tempi di riconfigurazione dei programmi di volo.

I principali scali della regione hanno registrato sospensioni operative e danni infrastrutturali che hanno imposto limitazioni temporanee alle operazioni. Le ripercussioni si estendono alle catene di approvvigionamento internazionali, dove ritardi e cancellazioni hanno causato congestione e riallineamenti dei corridoi logistici. Gli operatori rimangono in coordinamento continuo con le autorità civili e militari per adattare rotte e orari alle condizioni sul campo, con monitoraggio costante dell’evoluzione operativa.

Danni e chiusure negli aeroporti

Terminal e infrastrutture in diversi hub del Golfo hanno subito impatti diretti. Dubai International è stata evacuata dopo un episodio collegato a un attacco, con centinaia di voli cancellati e riprogrammazioni immediate.

Ad Abu Dhabi e a Kuwait City sono stati registrati danni a strutture e conseguenze sul personale operativo, inclusi feriti e interruzioni dei servizi. Nel caso di Kuwait City l’operatività commerciale è rimasta sospesa e sono stati attivati percorsi alternativi per il transito dei passeggeri già prenotati.

Le autorità aeroportuali hanno coordinato misure di contenimento e piani di ripristino per limitare il rischio e riprendere progressivamente i servizi essenziali. Dal punto di vista operativo, la priorità resta la sicurezza dei passeggeri e del personale, con monitoraggio costante dell’evoluzione e adeguamento delle rotte e degli orari.

Il contraccolpo per il trasporto cargo globale

Dopo le misure di emergenza negli hub del Golfo, le ripercussioni si sono estese rapidamente al mercato dell’air cargo. Tra il 28 February e il 2 March 2026 si è registrata una fase di forte frattura operativa: oltre 3.400 cancellazioni in quei giorni, con un calo della capacità globale stimato fino al 18% nell’arco di una settimana. Sulla rotta Asia–Middle East–Europe la riduzione iniziale è stata ancor più drastica, con un crollo vicino al 26% nel primo weekend della crisi.

Perdita di bellyhold e riallocazione di risorse

Dopo il crollo vicino al 26% registrato nel primo weekend della crisi, il mercato ha reagito rapidamente alla perdita di capacità.

Una parte consistente del cargo mondiale viaggia nei bellyhold, ossia nelle stive degli aeromobili passeggeri. La sospensione degli hub del Golfo ha eliminato grandi volumi di capacità in tempi brevi.

La risposta del settore è stata spostare capacità verso voli diretti a lungo raggio e incrementare l’uso di freighter dedicati. Hub alternativi come Almaty e Tbilisi sono diventati punti di sosta strategici per la riprogrammazione dei collegamenti.

Hub alternativi come Almaty e Tbilisi sono diventati punti di sosta strategici per la riprogrammazione dei collegamenti.

Impatto economico e tempi di recupero

Gli operatori segnalano un aumento dei tempi di transito, un maggior consumo di carburante e penalità di payload. Questi fattori hanno ridotto la resa per volo e aggravato l'efficienza delle rotte.

I mercati hanno registrato un incremento dei prezzi spot sulle rotte Asia–Europa, con picchi nelle quotazioni a breve termine. Le stime degli operatori indicano che lo smaltimento dei backlog accumulati richiederà diversi giorni di attività ininterrotta anche dopo la completa riapertura degli spazi aerei. In prospettiva, la ripresa completa delle capacità dipenderà dalla sincronizzazione tra slot di volo, disponibilità di aeromobili e gestione della catena logistica.

La parziale riapertura dello spazio aereo del Qatar costituisce un tentativo controllato di ristabilire corridoi critici per persone e merci. Tuttavia la rete aerea internazionale resta sotto stress a causa di chiusure, danni infrastrutturali e ripercussioni sulle capacità di trasporto. Le autorità e le compagnie procedono con monitoraggio continuo e coordinamento operativo per garantire sicurezza e regolarità dei voli. Il mercato del cargo si sta adattando con rotte alternative e con maggiori costi operativi, mentre la ripresa completa dipenderà dalla sincronizzazione tra slot di volo, disponibilità di aeromobili, ripristino infrastrutturale e gestione della catena logistica.