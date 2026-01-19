Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta non siamo in Italia ma negli Stati Uniti, per l’esattezza a Miami, in Florida, dove un pasticcere di 71 anni è morto dopo essere rimasto incastrato nell’impastatrice del supermercato in cui lavorava.

Tragedia sul lavoro: pasticcere rimane incastrato nell’impastatrice del supermercato e muore

Terribile incidente sul lavoro in un supermercato di Miami, in Florida.

Un pasticcere di 71 anni, secondo quanto riporta The Sun, intorno alle ore 4.00 del mattino di venerdì scorso, 16 gennaio, stava lavorando da solo nel laboratorio del supermercato quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, sarebbe rimasto incastrato nell’impastatrice industriale. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato solamente diverse ore dopo, intono alle 11.40. Quando sono giunti sul posto i soccorsi per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo, se ci siano state falle nella sicurezza. Questa intanto la nota diffusa: “al momento non ci sono segni di azioni criminali. L’episodio pare come in tragico incidente che ha coinvolto una impastatrice industriale.”

Tragedia sul lavoro: la vittima si chiamava Mordehay Grunberger

Si chiamava Morderhay Grundberger e aveva 71 anni, il pasticcere americano morto dopo essere rimasto incastrato nell’impastatrice del supermercato. Sono ancora in corso le indagini per stabilire cosa sia successo esattamente e se ci siano state falle sulla sicurezza. L’uomo lascia due figli e la moglie, che lo ha ricordato così sui social: “il mio amato marito Miki, la persona a me più vicina, il mio migliore amico e il padre dei miei due bellissimi figli, è tragicamente morto. Sono persa. Lo amo così tanto. E’ l’amore della mia vita.”