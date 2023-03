La Commissione Europea vuole introdurre una patente di guida digitale, valida in tutti i 27 Paesi dell’Unione, con la possibilità di sostenere l’esame già a partire dai 17 anni

Una patente europea

Le proposte avanzate dalla Commissione Europea in materia di trasporti e sicurezza stradale sono state presentate il 1º marzo a Bruxelles dalla commissaria ai Trasporti Adina Valean. Le direttive proposte dalla Commissione Europea dovranno ora essere negoziate dagli Stati membri e dal Parlamento Europeo.

Lo scopo delle direttive

Lo scopo fondamentale di queste proposte è quello di aumentare la sicurezza stradale con l’obiettivo ambizioso di azzereare le morti sulla strada entro il 2050. Per capire l’entità del problema è sufficiente esaminare i numeri relativi al 2022: oltre 20mila persone sono morte in incidenti stradali nei Paesi europei e il 40% degli incidenti mortali coinvolge conducenti di età inferiore ai 30 anni.

“Vogliamo aggiornare i requisiti per ottenere la patente. Proponiamo che i test di guida si concentrino maggiormente sui fattori di rischio e sulla percezione del pericolo” ha affermato Adina Valean.

Parola d’ordine: sicurezza

La formazione e i test per ottenere la patente quindi dovranno tenere maggiormente conto della sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche. Sempre nell’ottica di una maggiore sicurezza, è previsto un aumento del numero di infrazioni perseguibili a livello transfrontaliero – come ad esempio il mancato rispetto della distanza di sicurezza o i sorpassi pericolosi – e una maggiore considerazione delle condizioni mediche del patentato (patologie o farmaci che possano influire sulla guida dei veicoli).

La patente digitale

Tra le novità più significative, l’idea di una patente digitale valida in tutta l’Unione Europea , accessibile tramite un telefono cellulare o altro dispositivo. Con la nuova patente digitale, tutte le varie funzioni amministrative potranno dunque essere effettuate interamente online.

Esame di guida a 17 anni

Altra innovazione sempre in tema di sicurezza e con un occhio particolare rivolto ai giovani, la possibilità di sostenere l’esame di guida a 17 anni anche se si potrà guidare da soli (quindi non accompagnati da un adulto) solo al compimento dei 18 anni. In particolare, è previsto che dai 17 anni, i ragazzi potranno acquisire esperienza alla guida sotto la supervisione di un adulto, nel primo anno di pratica. Il nuovo sistema si applicherà anche alle patenti di categoria C per facilitare l’accesso alla professione di autisti per i giovani e la carenza di tali figure lavorative nei paesi dell’Unione Europea.