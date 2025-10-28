Da novembre ottenere la patente di guida costerà di più? La risposta è sì sarà più cara, si tratta solo di qualche euro in più non certo un salasso, ma saranno presenti anche una serie di modifiche che riguardano esami, ore di guida e compensi. Tutto previsto dal nuovo Codice della Strada e dalle decisioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I cambiamenti non riguardano solo i costi della patente.

Patente di guida più cara: aumentano costi e ore obbligatorie

Dal 1° novembre 2025 aumentano i costi per conseguire la patente di guida in Italia, sarà più cara con ulteriori oneri previsti nel primo semestre del 2026. Le modifiche, annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardano in particolare i candidati alla categoria B.

Dopo quasi quarant’anni, il Ministero ha rivisto la normativa sulle tariffe degli esaminatori. Finora il compenso era legato ai chilometri percorsi tra il domicilio e la sede della scuola guida dove si svolge l’esame. Da novembre, invece, entra in vigore un rimborso fisso di 275 euro per ogni sessione di esame pratico: 100 euro a titolo di rimborso spese e 175 euro di straordinario per ogni seduta con 6-7 candidati.

Il costo medio sarà quindi di circa 39-40 euro per allievo, a cui si sommano le spese per veicoli e logistica. L’aumento stimato dei costi a carico di ogni candidato è di circa 10-15 euro. A gennaio 2026, un decreto interministeriale adeguerà anche i diritti della Motorizzazione, determinando un ulteriore incremento: ottenere la patente B costerà almeno 20 euro in più rispetto a oggi, con variazioni in base alla città e alle tariffe delle autoscuole.

Il nuovo Codice della Strada prevede inoltre un aumento delle ore di guida obbligatorie: da sei a otto. Le lezioni dovranno essere svolte con istruttore autorizzato e auto con doppi comandi, includndo esercitazioni su autostrade, strade extraurbane principali, secondarie e guida notturna. Considerando che le tariffe variano tra 40 e 60 euro all’ora, la spesa minima passerà da circa 300 euro a oltre 400 euro.

Patente di guida più cara e nuove regole europee

Cambia anche la durata della patente di guida per auto e moto: sarà di 15 anni, riducibile a 10 negli Stati membri come l’Italia, dove il documento funge anche da carta d’identità. Le direttive europee saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i singoli Paesi avranno tre anni per recepirle, più un ulteriore anno per l’attuazione completa.

Il Parlamento europeo ha approvato due direttive che introducono importanti cambiamenti. Sarà possible conseguire la patente a 17 anni? Sì certamente ma con guida accompagnata fino ai 18, gli esami saranno più completi e aggiornati, includendo domande sui rischi legati all’uso del cellulare, sugli angoli ciechi, sui sistemi di assistenza alla guida e sulla sicurezza di pedoni e ciclisti. Ai neopatentati sarà applicato un periodo di prova di almeno due anni, con sanzioni più severe per violazioni come eccesso di velocità o guida in stato di ebbrezza.