Dopo le polemiche in merito alle dichiarazioni con cui Patrick Zaki ha definito Netanyahu un criminale, lo studente chiarisce la sua posizione.

Patrick Zaki sulla situazione in Israele

Patrick Zaki deve molto all’Italia per la sua liberazione, ora però lo studente fa parlare di sé per alcune dichiarazioni in merito all’argomento che domina le prime pagine dei giornali: gli scontri di Hamas in Israele.

Dopo aver definito Netanyahu come un criminale, Patrick Zaki ci tiene a precisare di essere cristiano e di non avere nulla a che fare con Hamas. Dalle sue recenti parole infatti a molti era sembrato una sorta di simpatizzante del gruppo terroristico.

Non sarebbe il primo fra l’altro, dato che in tanti definiscono queste persone come una sorta di partigiani, dicendo che non uccidono civili e quindi le notizie che ci arrivano sarebbero solo propagandistiche.

Patrick Zaki ha chiarito di essere contro tutti i crimini di guerra e l’uccisione di civili. “Sono un militante pacifico per i diritti umani e non approvo la violenza”.

Patrick Zaki condanna Hamas

A questo punto tutti ci stiamo chiedendo come la pensa su quello che sta accadendo in Israele. Patrick Zaki ha detto di condannare Hamas: “Sono cristiano e di sinistra, non sono integralista islamico e non c’entro nulla con Hamas. In Egitto quelli come me vengono uccidi dagli integralisti islamici, io sono per la Palestina“.

Ha poi precisato di essere contrario all’attuale governo che c’è in Israele, come tanti, ma ora l’importante è risolvere la situazione attuale.

La polemica sull’ultimo post di Zaki

A compromettere la posizione del ricercatore è stato un post pubblicato dallo stesso il 7 ottobre, poche ore dopo l’attacco di Hamas.

Ha definito il premier Netanyahu un serial killer (in riferimento alle persone uccise a Gaza in questi anni), ha attaccato Gerusalemme ma nessuna parola contro Hamas.