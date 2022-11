Paura all’aeroporto di Dublino, il vento laterale sbilancia un aereo in fase di atterraggio

Un osservatore occasionale ha immortalato alcuni istanti di paura all’aeroporto di Dublino: il vento laterale ha pericolosamente sbilanciato un aereo Ryanair mentre si trovava in fase di atterraggio.

Paura all’aeroporto di Dublino

Attimi di paura per i passeggeri che si trovavano a bordo di un aereo Ryanair. La traiettoria del velivolo, un Boeing 737-800, è stata fortemente destabilizzata dal forte vento che soffiava sulla pista in fase di atterraggio. Proprio durante l’atterraggio a Dublino, infatti, il vento laterale ha severamente compromesso la stabilità dell’aereo che ha rischiato dientrare in contatto con la pista, seminando il panico tra i viaggiatori che si trovavano a bordo del mezzo.

LEGGI ANCHE: La cestista americana arrestata in Russia è stata portata in Mordovia

Il vento laterale sbilancia un aereo in fase di atterraggio

L’intera vicenda è stata casualmente filmata da un osservatore che si trovava in prossimità dell’aeroporto al momento del passaggio dell’aereo Ryanir.

La clip, postata sui social e rapidamente diventata virale, mostra in modo evidente il momento in cui una raffica di vento proveniente da sinistra rispetto al velivolo ha quasi sbilanciato l’aereo.

Le immagini mostrano con chiarezza l’andatura traballante del mezzo e il modo in cui si è sollevato poggiando esclusivamente sulle rotelle posizionate sulla destra del carrello quando ha raggiunto la pista.

Fortunatamente, l’accaduto non ha provocato danni al Boeing né ai passeggeri che viaggiavano sul volo diretto a Dublino.