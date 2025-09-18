La modella Bella Hadid è ricoverata in ospedale a causa della malattia di Lyme, di cui soffre da anni. Una foto pubblicata su Instagram ha fatto preoccupare i fan.

Paura per Bella Hadid, ricoverata in ospedale: la malattia di Lyme sta avanzando

C’è preoccupazione da parte di fan per Bella Hadid, dopo che la modella ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae ricoverata in una stanza di ospedale a causa della malattia di Lyme, di cui soffre ormai da diversi anni.

Nelle foto si vede Bella con alcune cannule attaccate al collo, in una si vede mentre si copre la bocca per lo stress e in un’altra ha una fascia in fronte e il viso arrossato. E’ dal 2012 che Bella Hadid è malata, ricordiamo che la malattia di Lyme è una malattia trasmessa dalle zecche, è un disturbo di origine batterico e altri personaggi noti ne soffrono, come Justin Bieber e Avril Lavigne. Ma ecco cosa ha scritto nel post la modella statunitense.

Bella Hadid ricoverata in ospedale: “Mi dispiace se sparisco sempre”

La modella Bella Hadid ha condiviso alcuni scatti su Instagram che la ritraggono ricoverata in ospedale per la malattia di Lyme. La modella ha scritto: “mi dispiace se sparisco sempre, vi amo ragazzi.” Tra le prime a commentare la sorella Gigi, che ha scritto: “Ti amo! Spero che tu ti senta forte e bene come meriti! A presto!” La madre, Yoland Hadid, ha invece scritto: “Guerriera contro la Lyme.”