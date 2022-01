Paura in Spagna, terremoto scuote il Paese: scossa di magnitudo 4.4

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata in Spagna, nella serata di sabato 1 gennaio 2022: tutti i dettagli a riguardo.

Nella serata di sabato 1 gennaio 2022 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Spagna, più precisamente nel Golfo di Cadice, secondo quanto riportato da un comunicato dell’Instituto Geogràfico Nacional (IGN).

Terremoto in Spagna: scossa di magnitudo 4.4

Il sisma secondo i dati riportati e diffusi dall’Instituto Geografico Nacional (IGN), si sarebbe verificato ad una profondità di 13 chilometri.

Terremoto in Spagna, scossa di magnitudo 4.4: avvertito dalla popolazione

Numerose le chiamate arrivate al servizio d’emergenza 112, nella serata di sabato 1 gennaio 2022, tutte effettuate da persone che hanno chiaramente avvertito l’episodio sismico di magnitudo 4.4.

Sembra nello specifico, che la scossa di terremoto abbia interessato la zona relativa ai comuni di Aljaraque, El Portil, Isla Cristina, Isla Canela, Lepe, Isla Del Moral, La Antilla, Cartaya, San Bartolomè de la Torre, La Redondela, El Rompido, Huelva Capital e Gibraleòn.

Terremoto in Spagna, scossa di magnitudo 4.4: nessun danno a persone o cose

Al momento sembra non siano stati segnalati eventuali danni a persone o cose, che si potrebbero configurare come diretta conseguenza dell’evento sismico verificatosi in Spagna nella serata di sabato 1 gennaio 2022.