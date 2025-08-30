Pomeriggio che in pochi dimenticheranno nell’Eporediese, una violenta grandinata si è infatti abbattuta a Pavona Canavese, con chicchi oltre i 5 cm.

Paura maltempo a Pavone Canavese, spaventosa grandinata con chicchi da 5 cm

Ieri, venerdì 29 agosto 2025, è stata una giornata di forte maltempo in Piemonte, soprattutto nella zona di Ivrea, in provincia di Torino.

Tra Pavone Canavese e San Grato di Ivrea si è abbattuta una devastante grandinata, pensate che i chicchi di grandine avevano una dimensione superiore a 5 cm. Maltempo che, nella giornata di oggi, sembra essersi esaurito, lasciando spazio al sole.

Come abbiamo appena visto, ieri pomeriggio una violenta grandinata, con chicchi da 5 cm, si è abbattuta sulla provincia di Ivrea, soprattutto a Pavone Canavese. Il paesaggio che la grandinata ha lasciato è stato davvero desolante, tra i danni a coltivazioni, tetti e giardini. Molte persone, inoltre, hanno trovato completamente distrutto il parabrezza della propria auto. Un pomeriggio quindi davvero da dimenticare per gli abitanti dell’Eporediese. Ora c’è da fare attenzione alle giornate di lunedì e martedì, ove previsto il ritorno del maltempo in Piemonte, dopo questo weekend all’insegna del sole.