Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 30 e 31 agosto 2025, segno per segno.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 30 e 31 agosto 2025 sono Leone, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Scorpione.

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 30 e 31 agosto 2025 per ogni segno zodiacale

Ariete: weekend all’insegna del divertimento con gli amici di sempre. Natura e sport saranno al centro di questi due ultimi giorni di agosto, ma cercare anche di riposarvi un pò.

Toro: saranno due giorni di introspezione, è tempo di riflettere sulla vostra vita, sul vostro futuro, soprattutto per quanto riguarda l’ambito sentimentale. Due giorni importanti per mettere le basi per i prossimi mesi.

Gemelli: weekend all’insegna del malumore e del nervosismo. Se siete in coppia, non mancheranno le discussioni, ma sono possibili litigi anche in ambito familiare e con gli amici.

Cancro: weekend a due facce, se la giornata di sabato sarà all’insegna del nervosismo, vi sembrerà che tutto remi contro di voi, domenica invece tornerà il buonumore e vivrete una giornata molto piacevole.

Leone: ottimo fine settimana per voi! Le cose non potrebbero infatti andare meglio, chi è in coppia vivrà momenti davvero unici e indimenticabile e potrebbe anche scapparci una proposta inaspettata.

Vergine: saranno due giorni così così, non siete nella vostra forma migliore e avrete poca voglia di uscire a divertirvi. Il consiglio è prendervi questi due giorni per ricaricare le energie, sia fisiche che mentali.

Bilancia: che due giorni super che saranno! Passione e romanticismo saranno protagonisti, ma anche tanto divertimento per due giorni che davvero farete fatica a dimenticare.

Scorpione: fine settimana no, diversi gli imprevisti e i contrattempi che vi troverete davanti, sia sabato che domenica. Cercate di ritagliarvi del tempo per rilassarvi e concentrarvi sulle cose belle.

Sagittario: weekend a due facce, se sabato sarà una giornata un pò sottotono, domenica invece sarà una giornata davvero magica, piena di amore e divertimento.

Capricorno: gli ultimi due giorni di agosto saranno all’insegna del riposo e del relax. Avete bisogno di ricaricare le energie, sia fisiche che mentali, per affrontare al meglio il mese di settembre.

Acquario: weekend super positivo e super fortunato, soprattutto per i single che potrebbero ricevere una chiamata o un messaggio davvero inaspettato.