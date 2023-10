Un bimbo di soli due anni è rimasto gravemente ustionato con dell’acqua bollente dopo che stava curiosando vicino ai fornelli. È successo a Pavia.

Bimbo di due anni ustionato con l’acqua bollente

Il piccolo, un bambino di soli due anni, si trovava in casa con la famiglia, quando si è rovesciato addosso una pentola di acqua bollente, probabilmente mentre stava curiosando vicino ai fornelli in un momento in cui non era sorvegliato.

Il fatto è avvenuto ieri – giovedì 19 ottobre – a Pavia, e gli ha causato ustioni di secondo grado su braccia, torace e spalle; fortunatamente non dovrebbero essere interessate anche le zone di viso e testa. Ora è ricoverato all’ospedale “Niguarda” di Milano, e la prognosi è riservata.

L’arrivo dei soccorsi e la ricostruzione dell’incidente

Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118 che, constata la gravità delle ustioni, hanno chiamato l’elisoccorso per velocizzare il trasporto. Sono stati la madre e alcuni vicini a chiamare subito il 118, che ha trasferito il piccolo di due anni al reparto “Grandi ustionati” dell’ospedale milanese.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si sarebbe avvicinato al piano cottura per curiosare dentro la pentola ma, una volta di fianco, l’avrebbe urtata e si è rovesciato addosso l’acqua di cottura.