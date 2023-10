L’incidente è avvenuto a Curno, in provincia di Bergamo, intorno alle 11 del mattino. Il bambino si trovava insieme alla mamma nella zona giochi di un centro sportivo.

Bimbo di 18 mesi si ustiona con acqua bollente

Secondo le prime ricostruzioni i due si trovavano nella zona giochi del Centro Vivere Insieme, in via IV Novembre. La mamma si stava preparando una tisana, quando il piccolo si è avvicinato al contenitore, rovesciandosi addossa la tazza colma di acqua bollente. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il bambino in ospedale in codice rosso.

Le sue condizioni

Dopo aver saputo del tragico incidente, l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto medici e i paramedici, con un elicottero ed un’ambulanza. Il bambino è stato immediatamente ricoverato d’urgenza all’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno svolto i dovuti rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e identificare eventuali responsabilità.