Il primo segnale di allarme è stata una storia su Instagram della moglie Chiara Ferragni, che si trovava a Parigi in occasione della Settimana della moda. L’influencer ha condiviso una foto mano nella mano con la sua migliore amica, Chiara Biasi: “Alle migliori amiche che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza“.

Fedez ricoverato: cosa è successo e quali sono le sue condizioni oggi

I fan della coppia hanno subito pensato al peggio quando hanno visto la seconda storia, una foto con i figli Leone e Vittoria, accompagnata dall’emoji con le mani alzate in preghiera. Solo successivamente si è saputo che Fedez, che si era operato per un tumore al pancreas nel marzo 2022, era stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il cantante si è sentito male nel pomeriggio e ha condiviso con il suo pubblico gli sviluppi della vicenda. Prima ha accusato una perdita di sangue da una delle ferite, dovuta ai postumi dell’operazione. È stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale, per sottoporsi ad una trasfusione per riportare l’emoglobina a valori normali. “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno provocato un’emorragia interna” ha scritto in un lungo post sui social. “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio“.

Come sta oggi

Dalla sua stanza di ospedale, Fedez ha anche dedicato un ringraziamento a tutti “per i messaggi che mi state mandando perché il sostegno fa sempre bene in questi momenti”. Non è ancora stato reso noto quanto dovrà rimanere ricoverato, ma i medici hanno confermato che non si tratta di una ricaduta della malattia. Il cantante stesso aveva condiviso sui social i progressi del raro tumore neuroendocrino al pancreas, descrivendo la paura iniziale, ma anche la felicità di poter riabbracciare la propria famiglia e di poter continuare con la vita di tutti i giorni. “Grazie allo staff medico che mi ha letteralmente salvato la vita” le parole dello showman, pubblicate in tarda serata.