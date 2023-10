Tragedia in autostrada: incidente mortale sull’A14

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A14 all’altezza di Bologna. Nello scontro mortale ha persona la vita un uomo alla guida del proprio camion, mentre altri due sono risultati gravemente feriti.

Lo scontro ha coinvolto un’auto e cinque camion, nel tratto di autostrada A14 Bologna-Taranto tra l’uscita di San Lazzaro di Savena e il bivio per l’A13 verso Padova. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Uno degli autisti dei tir è morto nell’impatto, mentre altri due uomini sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Si indaga sulle cause

La dinamica del drammatico sinistro è ancora da stabilire. Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico per quasi cinque ore, per effettuare i rilievi. Questo, tuttavia, ha sovraccaricato la tangenziale di Bologna, già di per sé molto congestionata. Tutti gli automobilisti sono stati costretti ad uscire a San Lazzaro di Savena, creando code che superavano i sei chilometri.

Il ricordo della vittima

Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è avvenuto in un tratto di autostrada senza corsia di emergenza. Sono, tuttavia, ancora da stabilire le responsabilità. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Bologna e la Polizia stradale. La vittima era un camionista di 62 anni originario di Ancona.